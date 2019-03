“Problemas técnicos” atrasam obra na costa de Santa Clara

As mais lidas

A Câmara de Ponta Delgada prevê agora que seja possível concluir a intervenção em setembro deste ano. “Problemas técnicos levaram à suspensão parcial dos trabalhos da empreitada”, explica a autarquia. “Trata-se de uma obra de grande complexidade, devido à existência no subsolo de diversas infraestruturas elétricas, de telecomunicações .

Com conclusão prevista para setembro do ano passado, a obra de beneficiação e requalificação da ligação de Santa Clara à Relva ainda decorre, estando suspensa, contudo, parte dos trabalhos num dos troços

