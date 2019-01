Primeiro curso empregado/a de andares promovido pela autarquia fomenta a empregabilidade

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, assistiu esta segunda-feira, à primeira aula do curso empregado/a de andares, formação de qualificação profissional promovida pela autarquia, em parceria com a escola profissional da Ribeira Grande.

Com cerca de setenta formandos inscritos, a procura superou as expetativas, principalmente pelo facto de os jovens perceberem que o turismo assume-se, cada vez mais, como uma “alternativa muito viável para iniciar um projeto de vida”, destacou Alexandre Gaudêncio, citado em nota de imprensa.





Esta formação pretende “dar resposta às necessidades que o mercado de trabalho vai ter num futuro próximo”, explicou o edil, sublinhando que “foram os próprios promotores dos empreendimentos turísticos que estão a aparecer na Ribeira Grande que propuseram abrir este curso pois vão necessitar de mão de obra qualificada.”





“Entendemos ser necessário promover formações profissionais que colmatem as carências identificadas tendo por base a procura que já se verifica por parte dos investidores que estão a construir novas unidades hoteleiras no concelho. Nesse sentido, a nossa preocupação foi garantir o financiamento necessário para que as formações profissionais necessárias sejam uma realidade”, vinco na mesma nota.







Alexandre Gaudêncio desafiou os jovens a “agarrarem esta oportunidade porque a Ribeira Grande tem os maiores projetos turísticos da região em desenvolvimento e os níveis de empregabilidade no setor são elevados.” O curso de empregado/a de andares contempla 695 horas de formação e inclui estágio profissional garantido.