Previstas ondas com 11 metros de altura máxima nos Açores a partir de quarta-feira

De acordo com o comunicado da Autoridade Marítima Nacional, “a previsão do vento e do estado do mar aponta para um agravamento das condições meteorológicas e de agitação marítima, a partir do início da noite de quarta-feira até às 18h00 de quinta-feira.

Está previsto que a agitação marítima “será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante Norte, com uma altura significativa que poderá atingir os seis metros e uma altura máxima de 11 metros, com um período médio que pode variar entre os 12 e 13 segundos”.

“São esperados ventos que poderão registar uma intensidade média de até 65km/hora e rajadas até 117km/hora, proveniente do quadrante Noroeste”, avança a Autoridade Marítima Nacional.

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha “alertam toda a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”, devendo-se reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas.

Deve-se ainda evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que “são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda”.

A pesca lúdica é desaconselhada “em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”.