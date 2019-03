Previsão de vento em sete ilhas dos Açores

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devido à passagem de uma superfície frontal fria, as ilhas do grupos Central e Ocidental vão estar em aviso amarelo para vento.





Desta forma e de acordo com nota do Gacs, as ilhas do Grupo Ocidental e o Grupo Central, estarão em aviso amarelo, no período entre as 15 horas e as 21 horas de sábado, dia 2 de março.