Presidentes da FPF e Liga felicitam sub-21 pelo apuramento para o Europeu

“Felicito calorosamente todos os jogadores que participaram nesta campanha, bem como a equipa técnica e todo o restante staff. O vosso apuramento deixa todo o futebol, desporto e o próprio país orgulhosos”, defendeu o presidente da FPF, Fernando Gomes.

Em nota publicada no sítio oficial do organismo federativo na Internet, Fernando Gomes dirigiu “uma palavra especial ao [selecionador] Rui Jorge, que nos próximos dias completará 10 anos ao serviço da FPF”. “Esta qualificação tem também por isso um significado especial”, observou.

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, felicitou igualmente a seleção de sub-21, que confirmou o apuramento para o Europeu com um triunfo por 2-1 na receção à congénere de Chipre, no penúltimo jogo do Grupo 7 de apuramento.

“Uma vez mais, a prova que talento é algo que não falta no futebol português. Parabéns à FPF pelo trabalho desenvolvido e também aos clubes que, diariamente, proporcionam condições de trabalho a estes jovens e que, também por isso, este é um apuramento também deles”, sustentou Pedro Proença.

No estádio municipal da Bela Vista, em Parchal, Artymatas colocou o Chipre em vantagem, aos dois minutos, mas Gedson Fernandes, de grande penalidade, aos 45+1, e Diogo Queirós, aos 68, viraram o resultado e asseguraram qualificação antecipada da equipa das ‘quinas’, na pior das hipóteses, como uma das cinco melhores segundas classificadas.

Portugal, que vai disputar pela nona vez o Europeu, no qual tem como melhor resultado dois segundos lugares (1994 e 2015), discute na quarta-feira a vitória no Grupo 7 frente aos Países Baixos, líderes, com mais três pontos, e também já apurados para a fase final, a realizar na Hungria e na Eslovénia.