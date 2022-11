José Manuel Bolieiro destaca nomeação de novo bispo de Angra

"Em nome pessoal, em nome do Governo dos Açores quero dar ao futuro Bispo dos Açores as boas vindas com a manifesta confiança de que saberá interpretar a açorianidade, a Igreja dos Açores e prestará um enorme serviço, tal como todos os seus antecessores, à nossa diocese e ao nosso povo", afirmou José Manuel Bolieiro, numa nota divulgada pelo Governo Regional.

O chefe do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) sublinhou ainda que "todas as instituições têm o seu tempo próprio de decisão", ao destacar a nomeação do novo bispo de Angra.

"Temos, com grande gosto, finalmente anunciado o novo bispo para a diocese de Angra e Ilhas dos Açores. Pode contar com os órgãos de Governo próprio da Região Autónoma dos Açores também a ajudar a sua missão. Bem-vindo aos Açores", realçou.