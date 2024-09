OE2025

Presidente do CFP apela a "responsabilidade" nas propostas

As decisões que se tomem no Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) "têm impactos ao nível da trajetória da dívida pública", salienta a presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP), apelando por isso a "responsabilidade" nas propostas para o documento.