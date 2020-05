Presidente da Turquia anuncia novo confinamento de quatro dias

“Vai entrar em vigor uma proibição de sair à rua entre 16 e 19 de maio”, declarou Erdogan numa comunicação ao país após um conselho de ministros em Istambul.

Desde há várias semanas que o Governo turco proíbe a saída à rua da população durante o fim de semana, uma medida destinada a evitar aglomerações.

Erdogan considerou, no entanto, que a Turquia “controlou a epidemia”, em regressão no país em termos de casos e de mortes de acordo com os números oficiais, e sublinhou que será decidido um alívio das medidas impostas para conter a propagação do vírus.

Assim, as pessoas com mais de 65 anos, submetidas a um confinamento total desde 21 de março, poderão de novo sair de suas casas durante quatro horas no próximo domingo após uma medida similar adotada no último fim de semana.

Hoje, os centros comerciais e os cabeleireiros começaram a reabrir na Turquia.

Erdogan anunciou ainda que as restrições nos transportes, até agora em vigor em 25 províncias, serão levantadas em nove dessas regiões.

Contudo, advertiu os cidadãos contra as atitudes de relaxamento.

“O processo de normalização não deve ser entendido como um regresso à situação que prevalecia antes de 10 de março”, quando a Turquia registou o seu primeiro caso da covid-19, declarou.

Assim, exortou os turcos a não saírem à rua de cara descoberta, indicando que cerca de 450 milhões de máscaras já foram distribuídas até ao momento.

A Turquia registou oficialmente cerca de 140.000 casos do novo coronavírus e mais de 3.800 mortes, indica o último balanço oficial hoje divulgado.