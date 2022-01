Presidente da SATA acredita ter reestruturação resolvida “até ao final do ano”

“Estamos a correr contra o tempo – não nos podemos esquecer que Bruxelas tem todas as companhias aéreas da Europa em cima, todas elas maiores do que a SATA e com os seus problemas próprios, temos outra no país com as mesmas particularidades. Acreditamos que, até ao final do ano, a coisa esteja resolvida”, disse Luís Rodrigues, quanto questionado pelos jornalistas sobre quando estará terminado o processo de reestruturação da empresa.

O administrador da companhia aérea açoriana falava aos jornalistas, em Ponta Delgada, depois de ter reunido a secretária de Estado do Turismo, o secretário regional dos Transportes, Turismo e Energia e o presidente do Turismo de Portugal, para conhecer o plano “Reativar o Turismo. Construir o Futuro”.

O plano de reestruturação da SATA, apresentado em fevereiro, foi enviado para Bruxelas em abril e prevê que a companhia volte a ter lucros em 2023, com poupanças na casa dos 68 milhões de euros até 2025.

Quanto à forma como as negociações decorrem, Luís Rodrigues garante que “o processo está a correr bem”.

“Estamos a cumprir com tudo aquilo que nos pedem, estamos a interagir muito bem e de forma construtiva sobre os planos”, disse.

“Tivemos agora um período em que qualquer parte se pode pronunciar sobre os planos da SATA, esse período acabou, Bruxelas agora vai-nos dar a conhecer que comentários foram esses”, acrescentou.

Por outro lado, disse, o Governo Regional “vai ter 30 dias para se pronunciar sobre esses comentários e, depois, algures em agosto, setembro”, haverá um regresso “à mesa de negociações para ver os passos que se seguem”, detalhou.

A SATA fechou 2020 com um prejuízo de 88 milhões de euros, mas os resultados negativos são anteriores à pandemia de Covid-19.

Em 2019, os prejuízos foram de 53 milhões de euros.

O Plano e Orçamento da região prevê que 165,7 milhões de euros sejam canalizados para o transporte aéreo e para a reestruturação da SATA.