Presidente da República felicita Miguel Monteiro pela medalha de ouro e record paraolímpico

Em comunicado, Marcelo Rebelo de Sousa saudou “com enorme orgulho e alegria” o português Miguel Monteiro que hoje se sagrou campeão paralímpico do lançamento do peso F40, com um lançamento a 11,21 metros, uma marca que constitui um novo recorde da competição.

“Nesta sua terceira presença em jogos, o recordista Mundial da modalidade e bronze em Tóquio 2020, conquista, com enorme brilhantismo e record paralímpico, o título máximo da modalidade e a primeira medalha portuguesa nestes Jogos”, refere a nota divulgada na página da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa enviou os parabéns ao atleta “desejando-lhe as maiores felicidades pessoais e desportivas, estendendo as felicitações aos seus familiares, treinador, Clube, Federação e Comité Paralímpico de Portugal, sem o apoio dos quais não seria possível este resultado”.

Miguel Monteiro, atleta de baixa estatura, que tinha sido bronze nos Jogos Tóquio2020, liderou durante quase todo o concurso, no qual o mongol Battulga Tsegmid (11,09) ficou com a prata e o iraquiano Garrah Tnaiash (11,03) com o bronze.

O atleta português, que começou o concurso com um lançamento nulo, 'agarrou' o ouro no terceiro ensaio, com 11,21, após ter marcado 11,02 no segundo.

O português, recordista mundial (11,60), marcou 11,00 no terceiro lançamento, 11,17 no quarto e fez um nulo no último.

A medalha de Miguel Monteiro é a 95.ª de Portugal em 11 participações em Jogos Paralímpicos, a 26.ª de ouro.