Presidente da Moldávia reúne Conselho Supremo de Segurança após explosões na Transnístria

Maia Sandu "realizará uma reunião do Conselho Supremo de Segurança devido aos incidentes na região da Transnístria", indicou a Presidência da Moldávia num comunicado.

Duas explosões danificaram uma torre de rádio e, na segunda-feira, as autoridades separatistas relataram um ataque com lançador de granadas contra um prédio oficial na capital regional Tiraspol.

Esses dois incidentes não causaram vítimas, mas reforçam o medo do conflito que assola a vizinha Ucrânia se estender à Moldávia.

A Moldávia alcançou a independência no início dos anos 1990, com o colapso da União Soviética, mas as tropas da Rússia estabelecidas numa franja do território, com menos de meio milhão de habitantes, conhecida como Transnístria, opuseram-se às autoridades moldavas e estabeleceram um novo estado independente, declarando uma república de facto.

A Transnístria não é reconhecida internacionalmente como país, mas continua a existir como entidade separada da Moldávia

Calcula-se que um contingente de cerca de dois mil soldados russos se mantém permanentemente na Transnístria.

Tiraspol encontra-se a apenas uma centena de quilómetros do porto ucraniano de Odessa, um dos objetivos da atual campanha do Kremlin.