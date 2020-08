Presidente da Câmara de Ponta Delgada visita novo empreendimento turístico

Na sequência da visita, a autarca falou dos novos desafios do setor do turismo, afirmando que as mais-valias que Ponta Delgada apresenta nesta nova fase, para quem visita e para quem vive no concelho, prendem-se com as singularidades do concelho e com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e que passa pela não massificação social e pela preservação da natureza.

Citada em nota, "os nossos territórios oferecem experiências únicas, resultantes da combinação perfeita entre a natureza, a história, a cultura, a gastronomia, a tradição e, também, de um agradável cosmopolitismo, em qualquer época do ano”, sustentou, apelando a que “cada um faça a sua parte e respeite o novo protocolo social e as regras de higiene".

A presidente lembrou que a Câmara Municipal de Ponta Delgada tem feito tudo o que está ao seu alcance para contribuir para a recuperação económica em geral e que, a pensar nos negócios mais afetados com a quebra do turismo e da atividade cultural, entre outras medidas, foram criados o Vale Restauração PDL, o programa Animar PDL, o programa (Re)Descobrir PDL, o Fique Por Dentro e o Vale Ler PDL.

Uma série de incentivos a que a câmara acrescentou um conjunto de isenções e deliberou prorrogar por mais quatro meses, de junho a setembro, a isenção total das taxas municipais que foram suspensas de março a maio, nomeadamente as taxas relativas à ocupação de esplanadas e respetivos equipamentos.

Maria José Duarte salientou a relevância da aposta em empreendimentos turísticos de excelência e parabenizou a Turi Rieff pelo investimento.