Presidência do Governo dos Açores com redução de custos de 5,6% em 2021

Segundo Pedro de Faria e Castro, a presidência do executivo apresenta “ações que totalizam 1,55 milhões de euros”, o que, fazendo a “correspondência” entre a orgânica do executivo e o Plano para 2021 significa “uma diminuição de 5,6%, de 1,64 milhões de euros” para 1,55 milhões de euros.

O governante falava na Assembleia Regional dos Açores, na Horta, na discussão do Plano e Orçamento dos Açores para 2021.

O subsecretário regional destacou que o orçamento da presidência “demonstra o esforço de contenção da despesa pública”, mesmo tendo em conta “a migração orgânica das direções regionais das Comunidades e da Juventude”, que em 2021 não estão integradas na presidência (ao contrário do que acontecia no anterior executivo).

A intervenção Faria e Castro foi a última dos membros do Governo Regional no âmbito da discussão do Plano e Orçamento dos Açores.

No final, o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, manifestou “total a disponibilidade” do executivo para “alongar as audições em comissão parlamentar” e, com isso, "estabelecer os esclarecimentos” quanto ao Plano e Orçamento.

“Cada debate parlamentar pode ser uma oportunidade para inscrever no registo do aperfeiçoamento as oportunidades de alteração do regimento ou mesmo do comportamento parlamentar. O governo está disponível”, destacou.

Durante esta semana está a decorrer na Assembleia Regional, no Faial, a discussão do Plano e Orçamento dos Açores para 2021, que serão votados na sexta-feira.