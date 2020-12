Presépio do Jardim do Palácio de Sant’Ana pode ser visitado a partir deste sábado

O espaço estará encerrado às segundas-feiras, prevendo-se ainda as exceções dos dias 24, 25 e 31 de dezembro, refere nota.



As visitas ao Presépio serão gratuitas, feitas através de um percurso previamente delimitado com cordas que estarão colocadas ao longo do arruamento. Serão colocadas informações à entrada do Palácio com o percurso a realizar e as zonas de circulação possíveis para esse efeito.

As visitas normais a todo o Jardim, que poderão também incluir a zona do Presépio, manter-se-ão com os valores de entrada habituais.

Aos visitantes que pretendam fazê-lo, será entregue uma fita de cor verde, já familiar aos seguranças em serviço no Palácio, por forma a que sejam mais facilmente identificáveis como autorizadas para percorrer toda a área visitável do jardim.