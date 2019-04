Preocupa-nos o elevado número de processos atribuídos a cada assistente social

Que questões relacionadas com o exercício da profissão preocupam a nova direção da associação neste mandato?



Uma das questões que preocupa a APSS – Delegação Açores é o elevado número de processos atribuídos a cada Assistente Social.

Numa altura em que o trabalho ocupa um papel importante na vida das pessoas, sendo inclusive a área da vida que, na maioria das vezes, recebe o maior investimento de tempo, é importante que o Assistente Social, que tem como principais objetivos a promoção do bem-estar e da justiça social, tenha disponibilidade para desenvolver, junto dos seus utentes, uma relação de proximidade, empatia e de respeito, pois quanto maior e melhor for esta ligação, melhores resultados e qualidade de serviço será prestado ao público com quem se trabalha diariamente.







