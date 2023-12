Prémio Mérito Carreira 2023 para a açoriana Helena Medeiros

A jogadora açoriana Helena Medeiros foi contemplada, no passado sábado, com o Prémio Mérito Carreira 2023 pela Federação Portuguesa de Padel (FPP).



Este galardão, cuja atribuição é da responsabilidade do presidente da FPP, foi atribuído no decorrer da Gala Best Padel Awards 2023, que decorreu em Lisboa.



Na ocasião, Ricardo Oliveira, o presidente do organismo, justificou a atribuição do prémio pelo facto de Helena Medeiros ter tido “uma carreira enorme como jogadora da seleção”, mas também “por tudo aquilo que deu ao padel” e “por ter levado Portugal a lugares mais altos” no panorama mundial da modalidade.



A jogadora micaelense, recorde-se, somou diversos títulos nacionais, mas os resultados mais sonantes de Helena Medeiros na modalidade foram o título europeu por equipas, ao serviço de Portugal, em 2021, os vice-campeonatos da Europa em 2017 e 2019, o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 2018 e o quinto lugar no Mundial de 2022.



A distinção foi feita poucos meses depois da atleta ter colocado um ponto final na carreira, uma decisão que foi “muito difícil” de tomar.



A antiga selecionadora do Brasil e organizadora do Atlântico Padel Tour - Açores realçou que apesar de em determinado momento a sua relação com a FPP não ter sido a melhor, “tivemos um caminho espetacular e agradeço por me terem recebido, depois de tanta divergência, construímos um caminho muito bom e muito sorridente”, realçou na ocasião.

Helena Medeiros disse ainda que a sua carreira no padel, enquanto atleta, exigiu “muitos anos de esforço e de sacrifício”, revelando a sua gratidão “por este prémio”.



“É o reconhecimento de um ciclo que se fecha”, finalizou a atleta micaelense que antes de enveredar pelo padel foi jogadora de ténis, tendo conquistado vários títulos de campeã regional, sendo de igual forma a única açoriana a ter conquistado um título de campeã nacional, no escalão de Sub-18.