Prémio Carreira de Prestígio para Floriano Machado

O narrador desportivo da Antena 1/Açores, Floriano Machado, que no passado mês de janeiro faleceu após prolongada doença, vai ser homenageado, a título póstumo, na XXI Gala do Desporto Açoriano.



O antigo praticante de basquetebol, hóquei em patins e jogador de futebol vai receber o prémio Carreira de Prestígio, um galardão da responsabilidade da Secretaria Regional da Saúde e Desporto, sob proposta da Direção Regional do Desporto.

O anúncio de atribuição do prémio foi feito terça-feira por Clélio Meneses, secretário regional da Saúde e Desporto, em Angra do Heroísmo, no decorrer da apresentação do evento.



“É alguém que teve uma representatividade desportiva relevante na região, em várias modalidades, nomeadamente o hóquei em patins e no futebol, mas também como jornalista, que em vida foi de facto uma referência e que pretendemos deixar para a posteridade este registo com a atribuição deste prémio”, frisou o governante.



Na categoria Desportista do Ano a escolha recaiu no nadador João Costa, atleta do Clube Naval da Praia da Vitória que na época de 2020/2021 foi 1.º classificado no Campeonato Nacional de Juniores e Seniores de Piscina Curta, em 100m, 200m e 400m Estilos, no escalão de Juniores Masculinos.



Na categoria de Prestígio Anual Desportivo o contemplado com o prémio na edição deste ano é João Coelho, treinador que nas últimas quatro temporadas orientou a equipa masculina de voleibol da Fonte do Bastardo.



A XXI Gala do Desporto Açoriano homenageia nesta edição 91 atletas, correspondentes a 118 troféus, nas ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, São Jorge, Pico e Faial.

Ao todo são nove categorias: Comunicação Social; Personalidades; Entidades; Resultados e Classificações Nacionais e Participações Internacionais; Alto Rendimento; Seleções Nacionais; Desportista do Ano; Prestígio Desportivo Anual e Carreira de Prestígio (a título póstumo).

Os prémios serão atribuídos de forma descentralizada e individualizada, através de cada um dos serviços de desporto de ilha, ficando a entrega dos troféus das três categorias (Carreira de Prestígio, Desportista do Ano e Prestígio Desportivo Anual) a cargo do secretário Regional da Saúde e Desporto e do diretor Regional do Desporto.