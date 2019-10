Prejuízos causados pelo furacão Lorenzo avaliados em 330 milhões de euros

O presidente do Governo Regional dos Açores revelou esta segunda-feira que a passagem do furacão Lorenzo nos Açores causou cerca de 330 milhões de euros de prejuízos.

Este valor foi revelado por Vasco Cordeiro durante uma conferência de imprensa sobre os efeitos da passagem do furacão Lorenzo pelo Açores.



O chefe do executivo Regional revelou ainda que foi decidido em reunião de Conselho de Governo decretar a situação de Calamidade Pública Regional prevista na lei, solicitar que seja acionada a solidariedade do Estado no âmbito da Lei de Finanças Regionais e que seja que seja pedida à União Europeia a ativação do Fundo de Solidariedade da UE.

Foi aprovado ainda um conjunto de apoios a cidadão e empresas.





A passagem do furacão no arquipélago dos Açores provocou mais de 250 ocorrências e obrigou ao realojamento de 53 pessoas.