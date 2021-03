Preços da gasolina e do gasóleo voltam a aumentar na Região

Os preços dos combustíveis nos Açores voltam a ser atualizados a partir das zero horas de amanhã, dia 1 de abril, com aumentos de 6,4 cêntimos por litro na gasolina e de 5,2 cêntimos por litro no gasóleo rodoviário.

Com esta atualização de preços publicada ontem, em Jornal Oficial, a gasolina sem chumbo 95 octanas passa a custar 1,459 euros por litro, enquanto o gasóleo aumenta para 1,252 euros por litro.

Esta é a quarta atualização este ano no preço dos combustíveis, sendo que, desde 1 de janeiro, os preços da gasolina e do gasóleo já aumentaram 15,5 cêntimos e 14,6 cêntimos, respetivamente.



De acordo com despacho normativo publicado em Jornal Oficial, “as recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos, justificam que se proceda a um ajustamento no Preço Máximo de Venda ao Público (PMVP) da gasolina I.O. 95, do gasóleo rodoviário e do fuel”.

Refira-se que a Resolução do Conselho do Governo n.º 44/2019, de 29 de março, estabelece que os preços máximos dos produtos petrolíferos e energéticos, na Região Autónoma dos Açores, sejam alterados no dia 1 de cada mês e nos montantes equivalentes à variação do valor do Preço Europa (PE) mensal.

A 1 de janeiro de 2020, a gasolina 95 custava 1,432 euros por litro e o gasóleo 1,263 euros/litro. Ao longo do ano passado esse valor sofreu diversas atualizações, sendo que a 1 de janeiro de 2021 a gasolina 95 custava 1,304 euros por litro e o gasóleo 1,106 euros por litro.

Estas subidas de preços têm sido acompanhadas pela subida do preço do fuelóleo, que a partir de amanhã passará a custar 0,535 euros por quilograma, fornecido a granel nas instalações das companhias distribuidoras em cada ilha.