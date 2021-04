Preços da gasolina e do gasóleo voltam a aumentar

Com esta atualização de preços publicada em Jornal Oficial, a gasolina sem chumbo 95 octanas passa a custar 1,484 euros por litro, enquanto o gasóleo aumenta para 1,271 euros por litro.

Esta é a quinta atualização este ano no preço dos combustíveis, sendo que, desde 1 de janeiro, os preços da gasolina e do gasóleo já aumentaram 18 cêntimos e 16,5 cêntimos, respetivamente.

De acordo com despacho, “as recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos justificam que se proceda a um ajustamento no Preço Máximo de Venda ao Público (PMVP) da gasolina I.O. 95, do gasóleo rodoviário e do fuel”.