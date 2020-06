Preço do gás natural desce 2,2% no mercado regulado a partir de outubro - ERSE

O preço do gás natural para consumidores residenciais e pequenos negócios vai descer, no mercado regulado, 2,2% a partir de outubro e em comparação com setembro, anunciou esta segunda feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).