Praticante de Kitesurf morre na praia do Monte Verde

Um turista de nacionalidade francesa com 34 anos morreu na quinta-feira, na praia do Monte Verde na Ribeira Grande, quando praticava Kitesurf. Tudo indica que a causa da morte tenha sido por afogamento, de acordo com a Federação Portuguesa de Kitesport e com a informação disponível até ao momento.

O praticante da modalidade terá entrado na água em condições muito difíceis, quer em termos de ondulação forte e estado revolto do mar, quer em termos de vento pouco favoráveis à pratica do Kitesurf.