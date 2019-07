Praia do Porto Pim reabre amanhã

Os resultados das análises efectuadas pelo Instituto Ricardo Jorge a pedido da Direcção Regional dos Assuntos do Mar (DRAM)indicaram, a existência de um foco de contaminação fecal, junto ao paredão da praia.



Mas a situação foi, debelada depois de identificada e contida a origem da contaminação, tendo-se concluído que se devia a uma deficiência de uma caixa de passagem do sistema de fossas do bar da Fábrica da Baleia, que foi imediatamente reparada, através da sua impermeabilização.



A DRAM decidiu ainda proceder esta manhã à remoção de 40 m3 de areia adjacente à zona contaminada, que foi substituída por areia de outro local.



No seguimento destas medidas, a Delegada de Saúde Concelhia da Ilha do Faial decidiu que a praia seria aberta ao público amanhã sendo que a zona adjacente ao foco de contaminação ficará com acesso restrito até ao final da semana.





A Direção Regional dos Assuntos do Mar continuará no entanto – e de acordo com a mesma nota - a monitorizar a Praia de Porto Pim, bem como todas as áreas balneares da Região, atuando sempre que necessário.