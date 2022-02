Praia do Porto Pim interdita à prática balnear

De acordo com nota do Governo dos Açores, face aos resultados das análises à água e à areia realizadas na semana passada, a delegação de saúde da ilha do Faial emitiu, esta segunda-feira, um aviso de interdição da prática balnear no mar e no areal da Praia do Porto Pim.



"No dia de hoje já se procedeu a nova recolha de amostras da água balnear e estão agendadas mais duas colheitas para amanhã e quinta-feira, em três pontos distintos da água do mar na baía", refere a nota.