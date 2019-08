Praia de Santa Bárbara acolhe Esculturas na Areia 2019

As mais lidas

Este passatempo conta ainda com o apoio dos hipermercados Solmar, Futurismo, CSG-Clinic, Yoçor, Azores Golf Islands, Clube de Ténis, McDonald's, Ponto de Arte e Vintage Studio.

O segundo lugar vence quatro aulas de iniciação ao ténis no Clube de Ténis de São Miguel, quatro aulas de iniciação à pintura no Atelier Martim Cymbron e um Happy Meal num Restaurante McDonald's em Ponta Delgada.

Já no escalão B (11 a 14 anos), o primeiro prémio é um passeio de barco para Observação de Cetáceos na Futurismo (1 adulto + 1 criança), uma consulta de diagnóstico e destartarização na Clínica de São Gonçalo, um batismo de golf em família no Campo de Golf da Batalha (2 adultos + 1 criança) e um Happy Meal num restaurante McDonald's em Ponta Delgada.

Os prémios para o segundo lugar são: quatro aulas de iniciação ao ténis no Clube de Ténis de São Miguel, um batismo de golf em família no Campo de Golf da Batalha (2 adultos + 1 criança), um Happy Meal num restaurante McDonald's em Ponta Delgada.

Assim, no escalão A (6 a 10 anos), o primeiro prémio é um passeio de barco para Observação de Cetáceos na Futurismo (1 adulto + 1 criança), uma consulta de diagnóstico e destartarização na Clínica de São Gonçalo, uma sessão fotográfica em família no Vintage Studio (cidade de Lagoa), um Happy Meal num restaurante McDonald's em Ponta Delgada.

As três melhores esculturas de cada escalão serão premiadas e todos os participantes terão um lanche.

Decorre na próxima segunda-feira, dia 5 de agosto, na Praia de Santa Bárbara, na Ribeira Grande, a partir das 10 horas, a iniciativa Esculturas na Areia, promovida pelo jornal Açoriano Oriental em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Grande.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok