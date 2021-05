Praia da Vitória integra Associação de Municípios com Atividade Tauromáquica

Aprovada por unanimidade, nas reuniões da Câmara e da Assembleia Municipal, a proposta junta a Praia da Vitória aos municípios de Alcochete, Azambuja, Barrancos, Benavente, Chamusca, Coruche, Cartaxo, Moita, Montijo, Santarém, Sabugal, Salvaterra de Magos, Vila Franca de Xira e Angra do Heroísmo, no quadro das autarquias fundadores da nova associação de defesa e promoção da festa brava.



A nota explica que esta nova associação "está a ser criada pelas câmaras municipais que integram a Secção de Municípios com Atividade Taurina da Associação Nacional de Municípios Portugueses, pretendendo alargar o leque a outras autarquias do país e até a juntas de freguesia que se queiram associar”.





Neste momento, os municípios estão a aprovar internamente a integração na Associação Portuguesa de Municípios com Atividade Tauromáquica, de modo a cumprir todos os procedimentos legais para se constituírem em associação, sendo que, os municípios atrás referidos farão parte dos primeiros órgãos sociais a eleger no futuro.





Na proposta que o autarca, Tibério Dinis, submeteu à aprovação municipal para que a Praia da Vitória fosse um dos municípios fundadores da nova associação de defesa e promoção da festa brava, para além das referências a toda a legislação nacional, Declarações da UNESCO e Convenções do Conselho da Europa sobre a defesa da diversidade cultural e do património cultural material e imaterial, o edil faz alusão à “importância cultural, social e económica, manifestada sobretudo através de festividades taurinas formais e populares” que a “tauromaquia assume no município da Praia da Vitória”, disse citado na mesma nota.





Reconhecendo que “esta tradição, fortemente enraizada na cultura popular da Terceira e em particular do concelho da Praia da Vitória, através das Festas/Tauromaquia populares, Tibério Dinis salienta que “é inegável que, na Praia da Vitória, as tauromaquias populares e de praça fazem parte dos costumes das gentes e integram a missão ou a atividade mais relevante do movimento associativo local, constituindo uma grande manifestação de comunidade e de laços interpessoais e geracionais, e contribuem para a criação e manutenção de um elemento vivificador comum”.