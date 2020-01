Praia da Vitória faz balanço positivo no número de turistas em 2019

Tiago Ormonde revela que, entre 2018 e 2019, verificou-se um aumento no número de visitantes na ordem dos dez por cento. “Em 2019, os espaços abertos ao turismo geridos pela autarquia receberam quase 13 mil visitas, quando no ano anterior tínhamos registado nove mil visitas. Lemos estes dados numa perspetiva de que o acolhimento realizado pelos nossos técnicos nesses locais tem contribuído muito para que eles se consolidem como pontos obrigatórios de paragem na cidade”, disse citado em nota, acrescentando que o objetivo é continuar a expandir a rede de espaços e monumentos turísticos na cidade e no concelho, contribuindo para que “a nossa oferta aumente e, dessa forma, potenciando o crescimento do número de horas em que cada turista permanece na Praia da Vitória.







Atualmente, a visitação da Casa Vitorino Nemésio e das Igrejas Matriz e da Misericórdia é assegurada por técnicos cedidos pelo Município. “Estamos a trabalhar para garantir a abertura de novos espaços, quer no âmbito do turismo militar quer do turismo cultural”, adianta.





Tiago Ormonde sublinha com otimismo o crescimento das escalas de cruzeiros na Praia da Vitória, o qual registou um aumento na ordem dos 33 por cento nos últimos dois anos.





“Pelos dados que temos, no ano passado, chegaram ao porto da Praia 28 navios de cruzeiro, que desembarcaram na cidade mais de 30 mil cruzeiristas. Entendemos ser um contributo muito importante para o nosso setor. Para este ano, esperamos que cheguem ao porto da Praia mais de 45 mil”.





O vereador destaca, também, o trabalho meritório das empresas de animação turística, com quem a autarquia mantém uma estreita cooperação que, “nos seus mercados, têm registado crescimentos, fruto da qualidade, hospitalidade e diversidade que têm imprimido no seu produto e na sua ação”.





Saliente-se que este ano, a autarquia irá manter a estratégia de promoção assente na natureza, mar e aventura familiar como motivos de visita para uma experiência única.