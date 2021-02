Praia da Vitória atribui 76 mil euros às Juntas de Freguesia do concelho

De acordo com nota, estes apoios vão para além das "delegações de competências que, anualmente, são feitas com as autarquias de freguesia, no âmbito do processo de descentralização e de prestação de serviços de proximidade, e cujos valores têm vindo a ser atualizados na ordem dos 10% ao ano, perfazendo, no final do corrente mandato municipal, um total de aumento de verbas transferidas para todas as freguesias e vila da Praia da Vitória de 33%".

“Os apoios agora aprovados são atribuídos ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio às Juntas de Freguesia e destinam-se ao financiamento de projetos diversos e diferenciados, desde logo o apoio a despesas com recursos humanos, mas também apoios para a gestão dos cemitérios, ou a gestão de riscos e salvaguarda das populações e do património classificado, ou ainda para o desenvolvimento de atividades turísticas e culturais”, afirmou Tibério Dinis, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória.



Neste âmbito e no que diz respeito aos apoios aos recursos humanos, as onze Juntas de Freguesia receberam 5000 euros cada, e no que toca aos apoios ao desenvolvimento das atividades culturais e turísticas, receberam 1000 euros cada.

Acrescenta a nota que foram aprovado outros apoios, nomeadamente a requalificação do Cemitério da Freguesia de Agualva no valor de 5000 euros, e o projeto de interesse público focalizado na gestão de riscos e na salvaguarda das populações e do património classificado da Freguesia de Vila Nova, também no valor de 5000 euros.

Para além destes incentivos financeiros, estão também previstos apoios de natureza não financeira, particularmente de ordem técnica para a elaboração de projetos, o fornecimento de materiais e bens, logística e equipamentos, entre outros, finaliza a nota.