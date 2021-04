Praia da Vitória assinala 'Dia Municipal do Bombeiro'

A comemoração do 'Dia Municipal do Bombeiro' é uma efeméride assinalada anualmente que, em 2020, não decorreu em virtude das circunstâncias epidemiológicas e de confinamento que se viviam, assim como, da prontidão exigida aos bombeiros que estiveram na linha da frente do combate à pandemia da Covid-19, explica nota da autarquia.





O 'Dia Municipal do Bombeiro', no concelho da Praia da Vitória, surgiu “do esforço contínuo da Câmara Municipal em promover e valorizar o papel dos bombeiros voluntários locais na prestação de socorro aos munícipes”, disse Tibério Dinis, citado na mesma nota. O autarca frisou, ainda, que “esta comemoração significa a demonstração do reconhecimento, por parte de todos os praienses, do trabalho desenvolvido pelos bombeiros, que servem o próximo voluntariamente com coragem e determinação”.





Desta forma, no próximo domingo, pelas 11 horas, no Auditório do Ramo Grande e cumprindo todas as normas e recomendações da Autoridade de Saúde Regional, será realizada uma sessão solene de atribuição de medalhas aos voluntários da Praia da Vitória, que visa reconhecer, segundo o edil, “a coragem colocada em inúmeras tarefas de proteção civil, nomeadamente no âmbito da emergência pré-hospitalar, combate a incêndios, ações de mitigação de situações de risco, proteção e socorro de pessoas em perigo e salvaguarda de bens, colaboração no socorro a náufragos e buscas subaquáticas, sensibilização em matéria de autoproteção, participação em exercícios e simulacros”, entre outras tarefas e missões.





Saliente-se que a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória foi fundada a 11 de outubro de 1984 e, desde então, assume-se como um dos principais agentes de atuação nas diversas áreas da proteção civil e apoio à população.





Nos últimos anos, para além dos meritórios préstimos e serviços às populações nas suas mais diversas áreas de atuação, os bombeiros da Praia da Vitória “têm sido embaixadores do concelho em diversos pontos do mundo onde têm participado, nomeadamente, nos Campeonatos Mundiais de Trauma e onde têm alcançado os mais altos prémios em competição”, finaliza a nota.