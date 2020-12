Praia da Vitória apresenta projeto de requalificação do Campo Manuel Linhares de Lima

Esta ação insere-se no programa da “Presidência Aberta” à Vila das Lajes que, na próxima segunda-feira, leva todo o executivo municipal àquela localidade do concelho da Praia da Vitória, indica nota.

O evento de apresentação deste novo projeto decorrerá pelas 18 horas, na sede do Juventude Desportiva Lajense.

Entretanto, no âmbito da “Presidência Aberta” à Vila das Lajes vão realizar-se também vários contactos com os munícipes, visitas a investimentos públicos municipais, a empresas e instituições locais, decorrendo também a reunião ordinária pública do Município, pelas 19 horas, na Casa do Povo das Lajes.

Será na Casa do Povo que, durante a tarde de segunda-feira, estarão os membros do executivo municipal para receber os munícipes que tenham assuntos a tratar diretamente com os cidadãos, sendo que, como se tem vindo a verificar, por causa da situação pandémica, todos os munícipes que precisem reunir com os membros da Câmara Municipal devem proceder à marcação prévia da audiência, através de contacto para o Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, até ao próximo dia 11 de dezembro, através dos contactos 295 540 200/211 ou para o endereço de correio eletrónico gabinete.presidencia@cmpv.pt, indicando-se o nome, contacto e assunto a tratar.