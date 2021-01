Praia Ambiente distribui ecobags pelas escolas do concelho

Com o objetivo de sensibilizar para a importância e para os benefícios da separação de resíduos, os alunos e professores irão receber, também, materiais informativos sobre a reciclagem, indica nota.

Tiago Ormonde, vereador da autarquia praiense e presidente do conselho de administração da Praia Ambiente, refere, citado na mesma nota, que “esta iniciativa visa sobretudo sensibilizar a população escolar para a importância da reutilização e da reciclagem, mas também educar para uma correta separação de todos os resíduos que nós produzimos, sendo os ecobags elementos facilitadores deste processo”.

“Nós sabemos que as crianças e os jovens têm uma grande capacidade de aprendizagem e, muitas vezes, são eles que ensinam os pais ou outros familiares mais velhos, tendo por base experiências que tenham tido. Seguindo esta lógica, esperamos que sejam eles a fazer com que todos à sua volta pensem na importância de separar o lixo que produzem nas suas casas, a fim de se tornarem cidadãos mais conscientes e participativos no processo de mudança”, acredita o autarca.

Cada aluno terá um conjunto de três sacos, um para o vidro, um para o papel/cartão e outro para o plástico/metal/embalagens ECAL. Com o intuito de se reciclar na sala de aula, o professor receberá um conjunto idêntico, mas terá, também, um elemento elucidativo sobre a reciclagem, para ser apresentado em aula, fruto da campanha online feita pelo gabinete de Educação Ambiental da Praia Ambiente.

Esta atividade está inserida no plano estratégico da empresa municipal de sustentabilidade ambiental do concelho.