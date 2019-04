Povoação celebra a “Revolução dos Cravos”

A Junta de Freguesia de Povoação, com o apoio da Câmara Municipal, comemorar o “Dia da Liberdade”, quarta-feira, dia 24 de abril, pelas 21 horas, no Auditório Municipal.

As comemorações contam com Vítor Ferro, Lili Marques, Fátima Silva e Ruben Moreira darão voz a 16 canções, na sua maioria, de Zeca Afonso, Trovante, Vitorino e Carlos Paredes; enquanto Paulo Neves, Ruben Moreira, Sandra Belo e Angelo Melo ficarão encarregues de recitar oito poemas, sobretudo, de Sophia de Melo Breyner Anderson.





O espetáculo conta ainda com os músicos Paulo Furtado, no piano e voz; Pedro Magalhães, na viola baixo; Brian Bandarra, na bateria; João Pedro Resendes, no saxo tenor; André Pinheiro, no saxo alto; Cristina Ventura; no clarinete e Ruben Moreira, no Birimbau.