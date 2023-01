Portugal vence, ganha grupo e entra na fase principal com pontos

Em Kristianstad, na Suécia, a equipa lusa, que chegou ao intervalo a vencer por 16-9, garantiu a segunda vitória no grupo, depois do triunfo frente à Coreia do Sul, ao bater os húngaros por 27-20, e terminou em primeiro lugar, com quatro pontos, os mesmos de Islândia e Hungria, enquanto os coreanos não pontuaram.

Com esta vitória, a seleção lusa assegurou também a passagem à fase seguinte da prova com dois pontos, os mesmos que vão ter Islândia e Hungria, também apuradas, uma vez que para a próxima fase apenas contam os triunfos obtidos frente a equipas que também seguem em frente.

Portugal, apoiado numa grande exibição do guarda-redes Miguel Espinha, impôs a primeira derrota aos magiares no Mundial e nem a vitória da Islândia frente à Coreia do Sul, por 38-25, impediu os lusos de vencerem o grupo.

As seleções apuradas do Grupo D vão agora enfrentar na fase seguinte as três apuradas do Grupo C, com a Suécia a garantir o pleno de vitórias com o triunfo fácil frente ao Uruguai, por 47-12, enquanto o Brasil bateu Cabo Verde por 30-28, com ambas as equipas a seguirem em frente.

Assim, no Grupo II da ronda principal, a Suécia entra com quatro pontos, enquanto Portugal, Islândia, Hungria e Brasil somam dois, e Cabo Verde tem zero, sabendo que apenas os dois primeiros vão garantir o apuramento para os quartos de final.

Na próxima fase, Portugal vai começar por defrontar o Brasil, enfrenta depois Cabo Verde e termina frente à Suécia, atual campeã europeia.

Já em relação ao Grupo A, a Espanha bateu o Irão por 35-22, enquanto Montenegro ultrapassou o Chile, 35-33. Os espanhóis venceram a ‘poule’, com seis pontos, seguidos de Montenegro, com quatro, e Irão, com dois, também apurados, enquanto o Chile terminou com zero.

No Grupo B, a campeã olímpica França venceu a Eslovénia por 35-31, enquanto a Polónia se superiorizou à Arábia Saudita por 27-24, num jogo decisivo para o apuramento para a fase seguinte.

Os franceses venceram o grupo com seis pontos, enquanto a Eslovénia somou quatro e a Polónia dois, todos apurados, com a Arábia Saudita em último sem pontuar.

Assim, Espanha e França entram no Grupo I da ronda principal com quatro pontos, com Montenegro e Eslovénia com dois e Irão e Polónia a zero.

Portugal disputa o Campeonato do Mundo de andebol pela quinta vez, depois das presenças em 1997, 2001, 2003, quando acolheu a competição, e 2021.