Depois dos triunfos sobre a Islândia (25-23) e Marrocos (33-20), a seleção portuguesa somou mais um triunfo no Mundial do Egito, numa partida em que chegou ao intervalo a vencer por 14-9.

Este triunfo permite a Portugal vencer o Grupo F, com seis pontos, mais quatro do que Islândia (menos um jogo) e do que a Argélia, com Marrocos (menos um jogo) ainda sem pontuar, entrando para a ronda principal já com quatro pontos.