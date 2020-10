Portugal ultrapassou hoje 100 mil casos desde o início da pandemia

De acordo com o último boletim, hoje divulgado, desde o início da pandemia, Portugal já contabilizou 101.860 casos confirmados e 2.198 óbitos.

As autoridades de saúde têm 55.425 pessoas em vigilância, mais 574 do que no domingo.

A DGS revela ainda que estão ativos 39.696 casos, mais 966 do que no domingo.

Segundo o relatório das 17 mortes registadas, 12 ocorreram na região Norte e três em Lisboa e Vale do Tejo, e duas no Centro.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim revela que nas últimas 24 horas há mais 88 pessoas internadas totalizando 1.174, das quais 165 em cuidados intensivos (mais 10 em relação a domingo).

Nas últimas 24 horas 966 doentes recuperaram, totalizando 59.966 desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 749 novos casos de infeção, contabilizando a região 48.161 casos e 884 mortes.

A região Norte regista hoje mais 987 novos casos de covid-19, totalizando 40.436 casos e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 133 casos, contabilizando 8.347 infeções e 279 mortos.

No Alentejo foram registados mais 35 novos casos de covid-19, totalizando 2.026, com um total de 27 mortos desde o início da pandemia.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 32 novos casos de infeção, somando 2.231 casos e 22 mortos.