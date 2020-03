Portugal tem 30 casos confirmados, mais nove do que no sábado - DGS

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje pela DGS, há 57 novos casos suspeitos, num total de 281 registados desde o início do ano, estando 56 a aguardar resultado laboratorial.

A região Norte continua a liderar o número de casos confirmados de infeção com o novo coronavírus (22, mais sete que no sábado), enquanto a Grande Lisboa tem seis casos (mais um).

Foi confirmado o primeiro caso no Sul do país, o de uma aluna de uma escola de Portimão. O Centro do país continua a registar um caso, enquanto o Alentejo, Açores e Madeira ainda não têm casos de infeção pelo Covid-19.

Todos os pacientes com o novo coronavírus estão hospitalizados. Do total de doentes, 18 são homens e 12 são mulheres.

Relativamente às idades, um terço dos pacientes (10) tem entre 40 e 49 anos.

Há duas mulheres entre os 70 e os 79 anos, as doentes mais idosas.

Entre os 10 e os 19 anos, há cinco infetados (dois rapazes e três raparigas).

Estão sob vigilância das autoridades de saúde 447 pessoas por contactos com infetados, mais 35 que no sábado.

Segundo a DGS, há quatro cadeias de transmissão ativas, existindo seis casos importados - cinco de Itália e um de Espanha.

O boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde dá também conta de que dos 30 casos confirmados de infeção pelo Covid-19, 23 apresentam tosse, sendo este o sintoma mais comum.

A DGS indica ainda que entre os casos infetados, há 18 pessoas com febre, 17 com dores musculares, 14 com fraqueza generalizada e cefaleia, e cinco com dificuldade respiratória.