Portugal regista mais 5.800 casos e 11 mortes nas últimas 24 horas

Os novos casos registados nas últimas 24 horas representam o número mais elevado desde 06 de fevereiro, quando foram contabilizados 6.132 contágios.

Nas últimas 24 horas registou-se uma morte numa jovem entre os 10 e os 19 anos, sendo os restantes óbitos entre os 70 e os 79 anos (seis), com mais de 80 anos (três) e entre os 50 e os 59 anos (um).

O boletim epidemiológico diário da DGS contabiliza hoje 967 pessoas internadas por infeção com SARS-Cov-2, mais 14 do que na terça-feira, das quais 150 estão em unidades de cuidados intensivos (mais oito).

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas (2.111), seguindo-se a região Norte (1.688), o Centro (1.223), o Algarve (423), o Alentejo (167), a Madeira (148), e os Açores (40).

Das 11 mortes, cinco ocorreram no Norte, três no Centro, uma no Algarve, uma em Lisboa e Vale do Tejo e outra no Alentejo.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (12.156 do total de 18.687 mortos por covid-19 em Portugal desde o início da pandemia), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (4.038) e entre os 60 e os 69 anos (1.710).

Há agora 67.960 casos ativos de covid-19 (mais 2.203 do que na terça-feira) e recuperaram da doença 3.586 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.119.335.

Em relação a terça-feira, as autoridades de saúde têm mais 911 contactos em vigilância, totalizando 92.620.

O maior número de novos casos diagnosticados surgiu na faixa etária entre os 40 e os 49 anos, num total de 1011, seguido dos 30 aos 39 anos (911), dos 20 aos 29 anos (889), dos 50 anos 59 anos (793), até aos nove anos (740), dos 10 aos 19 anos (623), dos 60 aos 69 anos (521), dos 70 aos 79 anos (205) e maiores de 80 anos (107).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 459.278 casos e 7.895 mortes.

Na região Norte registaram-se 449.780 infeções e 5.712 óbitos e a região Centro tem agora um total acumulado de 173.106 infeções e 3.303 mortes.

O Algarve totaliza 53.009 contágios e 553 óbitos e o Alentejo soma 43.963 casos e 1.072 mortos por covid-19.