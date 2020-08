Portugal regista hoje mais um morto e 167 casos de infeção

De acordo com o relatório da situação epidemiológica da DGS, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 51.848 casos de infeção confirmados e 1.740 mortes, a última das quais na região Norte.

A região de Lisboa e Vale do Tejo totaliza hoje 26.573 casos de covid-19, mais 116 do que na terça-feira, representando 69% do total nacional.

Em termos percentuais, nas últimas 24 horas o aumento no número de casos confirmados foi de 0,3% (passou de 51.681 para 51.848).

O número de doentes dados como recuperados de covid-19 aumentou nas últimas 24 horas para 37.565, mais 247, voltando a registar um número superior ao de novos casos (167).

Quanto aos casos confirmados, a região de Lisboa e Vale do Tejo lidera, com 26.573, seguida pela região Norte com 18.854, mais 38 casos, e a região Centro tem 4.478 infeções confirmadas, mais três novos casos do que os registados na véspera, de acordo com o boletim.

O Algarve totaliza 902 casos, mais um do que na terça-feira, e o Alentejo tem mais sete casos de infeção, num total de 753.