Portugal regista duas mortes nas últimas 24 horas e 567 novos casos

De acordo com o boletim da DGS, estão hoje internados em enfermaria 342 doentes, menos 42 em relação a sexta-feira, e 98 em unidades de cuidados intensivos, o mesmo valor da véspera.

Pelo segundo dia consecutivo este ano, Portugal tem menos de 100 pessoas nos cuidados intensivos. O valor de hoje e de sexta-feira é igual ao reportado em 28 de setembro, dia em que estavam também internados 98 doentes.

Recuperaram da doença desde sexta-feira 626 pessoas, elevando para 792.377 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 833.964 casos confirmados e 16.959 óbitos.

Há 24.628 casos ativos em Portugal, menos 61 em relação a sexta-feira, e 23.802 pessoas estão em vigilância pelas autoridades de saúde, mais 691 do que no dia anterior.

De acordo com os mais recentes dados da DGS, até ao fim de sexta-feira Portugal tinha 2.856.538 pessoas vacinadas contra a covid-19, das quais 774.170 imunizadas com as duas doses.

Relativamente ao número de novos casos os valores de hoje são semelhantes aos registados nas últimas semanas, com oscilações diárias.

Uma das mortes reveladas hoje foi contabilizada na região Norte e a outra na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 220 novas infeções, contabilizando-se até agora 315.624 casos e 7.190 mortos.

A região Norte tem 215 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 334.977 casos de infeção e 5.335 mortes.

Estas duas regiões têm hoje, em conjunto, 76,7% do total de novas infeções.

Na região Centro registaram-se mais 59 casos, acumulando-se 118.422 infeções e 3.009 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais nove casos, totalizando 29.671 infeções e 970 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 25 novos casos, acumulando-se 21.533 infeções e 356 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 25 casos, contabilizando 9.087 infeções e 68 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 14 novos casos e contabilizam 4.650 casos e 31 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 378.305 homens e 455.353 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 306 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.909 eram homens e 8.050 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.162 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.608 com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.518 tinham entre os 60 e os 69 anos.

Na sexta-feira foi divulgado que o índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal manteve-se nos 0,98 (0,99 no Continente) enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias desceu para 72,1.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.088.103 mortos no mundo, resultantes de mais de 145,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.