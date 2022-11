Portugal já 'caiu' perante Uruguai, Gana e Coreia do Sul

Um desaire por 2-1 com os uruguaios custou a eliminação nos oitavos de final, em 2018, e um triunfo face ao Gana por 2-1 e uma derrota por 1-0 com a Coreia do Sul ditaram o ‘adeus’ na fase de grupos em 2014 e 2002, respetivamente.

Desta forma, dificilmente Portugal poderia ter ‘escolhido’ um grupo com tão más memórias, sendo que a mais longínqua, já com duas décadas, é também a mais traumática, no que foi o único jogo da história com os sul-coreanos.

Após uma dececionante derrota por 3-2 com os Estados Unidos e uma goleada por 4-0 imposta à Polónia, o ‘onze’ de António Oliveira não podia perder com a Coreia do Sul, mas acabou derrotado, sendo que o empate teria valido o apuramento.

Em Incheon, com um ambiente frenético de apoio aos anfitriões, o jogo ficou marcado pelas expulsões de João Vieira Pinto e Beto, que deixaram Portugal com nove, o que a Coreia do Sul aproveitou para vencer, com um tento de Park Ji-sung, aos 70 minutos.

Doze anos volvidos, em 2014, Portugal voltou a chegar à ultima ronda da fase de grupos em apuros, desta vez precisando de golear o Gana, após sofrer uma pesada derrota a abrir face à Alemanha (2-2) e só conseguir empatar com os Estado Unidos (2-2).

Naquele que é também o único jogo com os ganeses, a formação lusa até beneficiou de um autogolo, de John Boye, aos 31 minutos, mas nem isso aproveitou, acabando por permitir a igualdade, materializada por Asamoah Gyan, aos 57.

Depois de uma série de oportunidades falhadas, Cristiano Ronaldo conseguiu, finalmente, chegar ao golo, aos 80 minutos, mas já era tarde para a necessária goleada e a equipa das ‘quinas’ abandonou sem glória o Brasil.

Se os ‘desaires’ com Coreia do Sul e Gana aconteceram em fases de grupos, o Uruguai foi o ‘carrasco’ da seleção lusa, então campeã europeia em título, nos oitavos de final da última edição.

Um ‘bis’ de Edinson Cavani, que faturou aos sete e 62 minutos, decidiu o jogo em favor da seleção ‘celeste’, campeã mundial nos longínquos anos de 1930 e 1950, enquanto o central Pepe marcou o golo da equipa das ‘quinas’, aos 55.

Face ao Uruguai, Portugal ainda efetuou mais dois jogos, ambos particulares, com um triunfo por 3-0 em Lisboa, em 1966, selado com um ‘hat-trick’ de José Torres, e um empate 1-1 no Rio de Janeiro, em 1972.

Caso a seleção lusa consiga chegar aos oitavos de final, já sabe que se vai cruzar com uma equipa do Grupo G, sendo que o pentacampeão Brasil é uma das possibilidades.

A formação ‘canarinha’ tem uma grande vantagem no histórico, com 13 vitórias contra apenas quatro da seleção lusa, que não perdeu, no entanto, nenhum dos dois jogos em Mundiais, contando uma vitória em 1966 e um empate em 2010.

Em 1966, na fase de grupos, um golo de António Simões e dois de Eusébio valeram um triunfo por 3-1, que colocou Portugal nos quartos de final e eliminou da prova os ‘canarinhos’, que eram então os bicampeões em título.

Há 12 anos, o embate também fechou a fase de grupos, mas, desta vez, nenhuma equipa caiu, com o 0-0 a beneficiar o Brasil, que venceu o agrupamento, colocando Portugal na ‘rota’ da Espanha, que bateria os lusos nos ‘oitavos’ por 1-0.

Portugal nunca encontrou, pelo contrário, a Sérvia, a Suíça ou os Camarões na fase final de um Mundial, sendo que, já apurado, perdeu com os helvéticos na fase de grupos do Euro2008, para depois se ‘vingar’ nas meias-finais da Liga das Nações de 2019.

Em termos globais, a seleção lusa perde, porém, com a Suíça, ao somar oito triunfos, contra 10, e tem vantagem perante a Sérvia, com três vitórias e apenas uma derrota, a que custou o apuramento direto para o Mundial de 2022 (1-2 na Luz).

Face aos Camarões, a formação das ‘quinas’ disputou apenas dois particulares, tendo vencido ambos, um em 2010 e outro em 2014, com a curiosidade de Raúl Meireles ter marcado em ambos.

Quanto aos restantes finalistas, Portugal tem vantagem com Dinamarca (11 vitórias/três derrotas), Países Baixos (8/2), Croácia (6/0), Polónia (5/3), México (3/0), País de Gales (3/1), Qatar, Irão e Arábia Saudita (todos 2/0) e Canadá (1-0).

Face a Bélgica (seis vitórias e seis derrotas), Estados Unidos (2/2), Marrocos (1/1) e Equador (1/1), o balanço ‘e ‘nulo’, tal como acontece face à Tunísia, com dois empates, sendo que não há registo de jogos com Senegal, Austrália, Costa Rica e Japão.

Piores, são os registos perante França (seis vitórias/19 derrotas), apesar de Éder, Espanha (8/18), Alemanha (3/11), Inglaterra (3/10) e Argentina (2/5), cinco seleções campeãs mundiais.