Portugal empata com Lituânia no fecho da qualificação para o Europeu

Apoiada pelos mais de 3.100 espetadores que encheram o Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, a equipa portuguesa deparou com uma forte oposição da Lituânia e nunca teve o jogo controlado, ainda que só por uma vez tenha estado em desvantagem (5-6).

A segunda linha lituana, com o poderoso esquerdino Dumcius em grande destaque, foi uma permanente dor de cabeça para a defesa de Portugal e para o guarda-redes Gustavo Capdeville, que o técnico Paulo Pereira lançou de início.

A primeira parte foi pautada por um grande equilíbrio e só já na ponta final é que Portugal conseguiu um ligeiro ascendente, que lhe permitiu ir para o intervalo a vencer por três golos (16-13).

A toada do jogo manteve-se no segundo tempo, com a Lituânia sempre forte nas suas ações ofensivas e Dumcius, melhor marcador do jogo com nove golos, imparável e a causar muitos problemas à organização defensiva Portugal, que revelou algumas debilidades.

Humberto Gomes substituiu Capdeville na segunda parte, mas foi com Quintana que a baliza portuguesa começou a ser menos permeável aos ataques lituanos e Portugal conseguiu manter, a custo, vantagens mínimas no marcador, que regvistou o 28-28 final.

A seleção nacional obteve o segundo lugar do seu grupo, com nove pontos, menos um do que a França e à frente da Lituânia, terceira classificada com três pontos, e da Roménia, quarta classificada, com dois.