Portugal defronta a Finlândia na terça-feira

O 11.º encontro entre os dois países acontece numa altura em que a seleção nacional arranca com a preparação para o próximo Europeu, tendo pela frente uma equipa que não conseguiu repetir a presença histórica do Euro2020, a primeira fase final de sempre dos nórdicos em grandes competições.

Portugal vai ter o seu primeiro teste ainda sem algumas das suas principais figuras, incluindo o capitão Cristiano Ronaldo, que só na sexta-feira terminou a temporada no Al Nassr, mas tem o objetivo de pelo menos vencer, depois do desaire na Eslovénia (2-0) em março, também em particular, naquela que foi a primeira derrota da ‘era’ Roberto Martinez.

Além do avançado de 39 anos, Otávio e Rúben Neves, que também atuam no futebol da Arábia Saudita, vão igualmente falhar o jogo com os finlandeses.

O estágio da seleção nacional arranca hoje e, por isso, o selecionador nacional terá apenas dois treinos (hoje e segunda-feira) para preparar o confronto com a Finlândia, numa fase ainda precoce da preparação para o Euro2024.

José Sá, Nélson Semedo, António Silva, João Palhinha, João Neves, Pedro Neto e Diogo Jota juntaram-se à preparação ainda antes do estágio, com treinos na Cidade de Futebol, em Oeiras, desde terça-feira, e deverão ser titulares no Estádio José Alvalade, em Lisboa, embora os dois últimos tenham vivido momentos difíceis no final da temporada devido a lesão.

Neto falhou as últimas semanas no Wolverhampton e teve apenas alguns minutos na última jornada da Premier League, acontecendo o mesmo com Diogo Jota, no Liverpool.

Após a presença inédita no Europeu de 2020, que se realizou em 2021 devido à pandemia da covid-19, a Finlândia falhou a qualificação e vem a Lisboa já a pensar no Mundial de 2026 e sob o comando de Markku Kanerva, no cargo desde 2016.

Os escandinavos foram terceiros classificados no Grupo H de apuramento, atrás de Dinamarca e Eslovénia, respetivamente, mas tiveram nova oportunidade através do ‘play-off’, acabando goleados pelo País de Gales (4-1).

O encontro está agendado para as 19:45.

Antes de partir para a Alemanha, a seleção nacional vai ainda defrontar a Croácia (08 de junho, no Estádio Nacional) e a República da Irlanda (11 de junho, em Aveiro).

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (em 18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.