Portugal começa a preparar final e conhece adversário

A seleção portuguesa começa esta quinta-feira a preparar a participação na final da Liga das Nações de futebol e fica a conhecer a equipa que vai defrontar no domingo, no Estádio do Dragão, no Porto.

Portugal tem uma sessão agendada para esta manhã, no Estádio do Bessa, igualmente no Porto, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Os 11 jogadores que foram titulares na quarta-feira frente à Suíça devem ficar a fazer trabalho de recuperação e nem devem subir ao relvado do Bessa, bem como José Fonte, Gonçalo Guedes e João Moutinho, que entraram na segunda parte do encontro.

No primeiro jogo das meias-finais da Liga das Nações, Portugal bateu a Suíça, por 3-1, com três golos do capitão Cristiano Ronaldo.

A segunda meia-final está agendada para hoje, às 18h45, em Guimarães, com Inglaterra e Holanda a disputarem no D. Afonso Henriques a segunda vaga para a final.