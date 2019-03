Portugal começa a preparar duelo com a Sérvia

A seleção portuguesa de futebol começa este sábado a preparar o duelo com a Sérvia, com um treino em que não deverão marcar presença os jogadores que foram titulares frente à Ucrânia, no arranque do apuramento para o Euro2020.

Na sexta-feira, Portugal iniciou a defesa do título europeu com um nulo perante a Ucrânia e os 11 jogadores, incluindo Cristiano Ronaldo, que iniciaram a partida no Estádio da Luz deverão ficar a efetuar trabalho de recuperação no ginásio.

Rafa, Dyego Sousa e João Mário também foram utilizados por Fernando Santos e podem igualmente entrar no lote de jogadores que não vão estar no relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, num treino que tem início agendado para as 11:30, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

De regresso poderá estar o avançado Gonçalo Guedes, que falhou o encontro com os ucranianos e os dois últimos treinos devido a estar a recuperar de uma gripe.

Portugal defronta na segunda-feira a Sérvia, em jogo da segunda jornada do grupo B de qualificação para o próximo Europeu e que está agendado para as 19:45, novamente no Estádio da Luz.