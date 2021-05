Portugal com duas mortes e 387 novos casos nas últimas 24 horas

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, estão hoje internados em cuidados intensivos 83 doentes, menos quatro em relação a terça-feira, enquanto em enfermaria há o registo de mais uma pessoa internada, num total de 297.

As duas mortes registadas nas últimas 24 horas ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (1) e na região Centro (1).

Relativamente ao número de novos casos, os valores de hoje são semelhantes aos registados nas últimas semanas, com oscilações diárias.

Desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 838.102 casos confirmados e 16.983 óbitos.

Há 22.705 casos ativos, menos 128 em relação a terça-feira, e o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde também diminuiu em 833, totalizando agora 22.723.

Os dados revelam também que 513 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 798.414 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

De acordo com os mais recentes dados da DGS, Portugal tem atualmente 3.466.452 pessoas vacinadas contra a covid-19, das quais 903.204 já estão imunizadas com as duas doses.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal desceu para 0,95 assim como a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, que é agora de 61,3.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 88 novas infeções, contabilizando-se até agora 316.782 casos e 7.197 mortos.

A região Norte tem hoje 171 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 336.779 casos de infeção e 5.341 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 59 casos, acumulando-se 118.871 infeções e 3.016 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 12 casos, totalizando 29.813 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 14 casos, acumulando-se 21.730 infeções e 359 mortos.