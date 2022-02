Portugal com 50447 novas infeções e 53 mortes nas últimas 24 horas

Segundo o boletim epidemiológico diário, hoje estão internadas 2.440 pessoas, menos duas do que na quarta-feira, 155 das quais em unidades de cuidados intensivos, mais seis, sendo que nem todos os internamentos se devem à Covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos voltou a aumentar, havendo agora 642.113, mais 29.100 do que na quarta-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 21.294 pessoas, passando a contabilizar um total de 2.133.640.

Nas últimas 24 horas foram colocados em vigilância mais 7.365 contactos, que totalizam agora 653.062.

Desde março de 2020 foram infetadas em Portugal 2.795.830 pessoas com o SARS-CoV-2 e foram declaradas 20.077 mortes associadas à Covid-19.

Das mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas, 18 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 18 no Norte, oito na região Centro, três na Região Autónoma da Madeira, três no Algarve, três na Região Autónoma dos Açores e uma no Alentejo.

A maior parte dos novos contágios foi diagnosticada na região Norte, com 20.279 novos casos, totalizando agora 1.081.148 casos desde o início da pandemia e 6.105 mortes associadas à Covid-19.

Na região de Lisboa há mais 14.293 infeções, totalizando 1.010.845 contágios e 8.440 mortes associadas à Covid-19 desde março de 2020, enquanto a região Centro regista 9.455 novos casos (399.195 no total e 3.531 mortes).

No Alentejo foram infetadas nas últimas 24 horas mais 2.272 pessoas (total de 93.361 contágios e 1.129 mortes com covid-19) e no Algarve mais 2.103 (total de 107.779 casos e 641 mortes).