Portugal com 5.891 novos casos e mais 79 mortos nas últimas 24 horas

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.632 mortes e 236.015 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 78.641 casos, mais 1.555 do que na terça-feira.

Segundo o boletim, 54 por cento dos novos casos situam-se na região Norte, que contabilizou nas últimas 24 horas mais 3.191 infeções, seguido de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.637 novos casos.

A DGS indica que das 79 mortes registadas nas últimas 24 horas, 47 ocorreram na região Norte, 16 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 10 na região Centro, cinco no Alentejo e uma no Algarve.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico revela que estão internadas 3.051 pessoas (mais 23 do que na terça-feira) e destas estão 432, mais um doente, em cuidados intensivos.

A DGS refere também que as autoridades de saúde têm em vigilância 79. 627 contactos, menos 1.190 em relação a terça-feira, e que foram dados como recuperados mais 4.257 doentes, num total de 153.702 desde o início da pandemia.

No boletim, a Direção-Geral da Saúde precisa que a 16 de novembro houve uma atualização do sistema de tecnologia de análise de dados provenientes do SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica), tendo sido atualizado o número cumulativo de casos confirmados e recuperados nessa data.

A região Norte é a que regista a maioria dos novos casos, tendo sido reportados 3.191 nas últimas 24 horas, totalizando 120.157 casos de infeção e 1.697 mortos desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 1.637 novos casos de infeção, contabilizando-se agora 83.258 ocorrências e 1.339 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 791 casos de infeção, contabilizando-se agora 22.197 e 454 mortos.

No Alentejo foram registados mais 133 novos casos de covid-19, totalizando 4.680 e 88 mortos.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 119 casos de infeção, somando 4.357 casos e 37 mortos desde o início da pandemia.