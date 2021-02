Portugal com 275 mortes e 5.805 casos de infeção nas últimas 24 horas

O boletim da DGS revela também que estão internadas 6.869 pessoas, mais 175 do que no domingo, das quais 865 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, mais sete, valores que representam um novo máximo desde o início da pandemia.

Desde março de 2020, Portugal já registou 12.757 mortes associadas à covid-19 e 726.321 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 179.180 casos, menos 2.443 do que no domingo.

O boletim epidemiológico da DGS divulgado hoje regista ainda que mais 7.973 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 534.384 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Hoje o número de recuperados supera o das novas infeções.

As autoridades de saúde têm em vigilância 220.353 contactos, menos 3.638 relativamente ao dia anterior.

Relativamente às 275 mortes registadas nas últimas 24 horas, 149 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 51 na região Centro, 45 na região Norte, 21 no Alentejo e nove na região do Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 3.370 novas infeções, contabilizando-se até agora 265.407 casos e 4.984 mortes.

A região Norte registou 1.180 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 307.412 casos de infeção e 4.546 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 559 casos, acumulando-se 103.094 infeções e 2.252 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 409 casos, totalizando 25.322 infeções e 688 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 205 novos casos, somando 17.443 infeções e 219 mortos.