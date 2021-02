Portugal com 258 mortes e 6.916 casos de infeção nas últimas 24 horas

O boletim da DGS revela também que estão internadas 6.412 pessoas, menos 84 do que na quinta-feira, das quais 904 em unidades de cuidados intensivos, mais 41.

De acordo com os dados o número de internados em cuidados intensivos é o mais elevado desde o início da pandemia.

Depois de uma descida durante quatro dias, o número de mortos voltou hoje a subir.

Os dados de hoje revelam ainda que 11.342 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 585.276 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020. Hoje foi assim o quinto dia consecutivo em que o número de recuperados superou o de novas infeções.

Desde março de 2020, Portugal já registou 13.740 mortes associadas à covid-19 e 755.774 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 156.758 casos, menos 4.684 do que na quinta-feira.

O número de casos ativos em Portugal regista também um decréscimo nos últimos dias depois de um máximo atingido a 29 de janeiro de 181.811.

As autoridades de saúde têm em vigilância 198.263 contactos, menos 6.073 relativamente ao dia anterior.

Relativamente às 258 mortes registadas nas últimas 24 horas, 142 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 42 na região Centro, 39 na região Norte, 25 no Alentejo e 10 na região do Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 3.650 novas infeções, contabilizando-se até agora 280.114 casos e 5.491 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo tem hoje 52,7 por cento do total de novos casos a nivel nacional e 55 por cento das mortes registadas nas últimas 24 horas.

A região Norte registou 1.704 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 314.865 casos de infeção e 4.734 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 1.050 casos, acumulando-se 107.589 infeções e 2.433 mortos e no Alentejo foram assinalados mais 186 casos, totalizando 26.470 infeções e 766 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 202 novos casos, somando 18.425 infeções e 244 mortos.