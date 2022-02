Portugal com 2.217 novos casos, 13 mortes e subida nos internamentos em enfermaria

Hoje estão internadas em enfermaria mais 17 pessoas, num total de 744 pacientes, e menos quatro em unidades de cuidados intensivos (UCI), onde agora se encontram 157 doentes com covid-19.

A maior parte das novas infeções diagnosticadas nas últimas 24 horas são novamente repartidas pela zona de Lisboa e Vale do Tejo (813 novos casos) e pelo Norte (678 novos casos), de acordo com o boletim epidemiológico da DGS.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.562 pessoas e 1.003.335 casos de infeção foram diagnosticados.

Os óbitos hoje contabilizados ocorreram nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (4), do Norte (4), do Centro (3), do Alentejo (1) e do Algarve (1).

As 13 mortes dizem respeito a pessoas com idades compreendidas entre os 60 anos e mais de 80 anos.

Uma das vítimas mortais hoje contabilizadas foi uma mulher com idade compreendida entre os 60 e os 69 anos, com o grupo etário 70-79 anos a registar quatro óbitos, todos homens.

As restantes oito vítimas mortais associadas à doença covid-19 – três homens e cinco mulheres – pertenciam ao grupo com idades superiores aos 80 anos.

No balanço desde o início da pandemia, o maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de vítimas mortais registadas, até à data, em Portugal 9.222 eram homens e 8.340 mulheres.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 1.174 casos, para um total de 45.367, e que 1.030 pessoas foram dadas como recuperadas da doença nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 940.406 recuperados.

Nas últimas 24 horas, o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde voltou a decrescer (menos 1.534), situando-se nos 54.851.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 461.794 homens e 540.845 mulheres, segundo mostram os dados da DGS.

A entidade informa igualmente a existência de 696 casos de infeção em pessoas de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Sobre a caracterização etária dos novos casos de infeção confirmados, a tendência mantém-se e é nos jovens entre os 20 e os 29 anos (homens e mulheres) que se registaram mais casos, com mais 615 infetados nas últimas 24 horas.

Seguem-se as faixas etárias entre os 10 e os 19 anos (466 novos casos) e entre os 30 e os 39 anos (290 novos casos).

Estas três faixas etárias concentram mais de metade dos novos casos observados no país nas últimas 24 horas.

Numa das faixas etárias mais vulnerárias ao novo coronavírus, as pessoas com mais de 80 anos, os novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas foram 59.

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal (a nível nacional) - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa com o vírus - mantém-se em 0,95 e a taxa de incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias está, também a nível nacional, nos 319,9.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 813 novas infeções, contabilizando-se até agora nesta área geográfica 391.703 casos e 7.513 mortos.

A região Norte observou 678 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 387.032 casos de infeção e 5.469 óbitos desde o início da crise pandémica.

Na região Centro registaram-se mais 199 casos, perfazendo 133.496 infeções e 3.060 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 149 novos casos de infeção, totalizando 35.391 contágios e 998 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve, o boletim de hoje da DGS informa que foram registados 272 novos casos, acumulando-se 36.406 contágios pelo SARS-CoV-2 e 411 óbitos.

A região Autónoma da Madeira contabilizou 55 novos casos, somando 11.126 infeções e 72 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020.

Nas últimas 24 horas, e segundo a DGS, os Açores apresentaram 51 novos casos, o que eleva para 8.181 contágios desde o início da pandemia. O número de óbitos mantém-se nos 39.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

A covid-19 provocou pelo menos 4.353.003 mortes em todo o mundo, entre mais de 206,7 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.